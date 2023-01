PNRR, TIM: conclusa prima fase bandi 'Italia 1 giga' e '5g backhauling'

Gruppo TIM

(Teleborsa) - Ilha. La prima milestone del piano di interventi infrastrutturali del bando Italia 1 Giga si è conclusa con la realizzazione difacenti parte dei lotti che TIM si è aggiudicata nel bando '5G Backhauling,' sono state realizzate le opere necessarie ad attivare le infrastrutture di rete mobile 5G per la fornitura di servizi evoluti in oltre 150 siti.Con riferimento al Piano 'Italia 1 Giga', il raggruppamento composto da, per un, ai quali si aggiungono circa 700 milioni di euro di investimento diretto da parte del Gruppo TIM. Le Regioni interessate sono Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria e Basilicata, più le Province autonome di Trento e Bolzano.TIM, inoltre, in qualità diper il rilegamento in fibra dei siti radiomobili 5G, stanei 6 lotti vinti (che riguardano l'intero territorio nazionale) le. Il finanziamento pubblico corrisponde a 700 milioni di euro, a cui si sommano 100 milioni di euro di investimento diretto."Il completamento della prima fase prevista da entrambi i bandi finanziati dal PNRR - sottolinea- rappresenta un'importante tappa del processo di digitalizzazione del Paese. Siamo particolarmente orgogliosi di mettere a disposizione le nostre competenze per contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti in tema di realizzazione delle nuove infrastrutture di rete, fisse e mobili. Si tratta per TIM – principale Operatore italiano che si è aggiudicato il maggior numero di bandi previsti dal PNRR - del raggiungimento di un importante risultato ottenuto grazie alla collaborazione con Infratel Italia".TIM, attraverso FiberCop, prosegue inoltre il proprio percorso per realizzare una rete ultrabroadband su tutto il territorio nazionale. FiberCop già oggi garantisce una copertura di oltre il 94% delle linee fisse attraverso tecnologie FTTC e FTTH e proseguirà nello sviluppo della copertura FTTH, con velocità di connessione fino a 10 Gigabit, con l'obiettivo di raggiungere circa il 60% delle unità immobiliari su base nazionale.