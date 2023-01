Basket Bond Italia: raccolti 100 milioni nel 2022 a sostegno di 22 imprese

(Teleborsa) - Il programmaha consentito didestinati a favorire i progetti di crescita di. Il progetto presentato lo scorso settembre, nella sede di Borsa Italiana, da(BEI),(CDP),MCC),ed(Gruppo Euronext) si proponeva di sostenere queste aziende, attraverso strumenti di finanza alternativa, favorendo l’accesso al mercato dei capitali ed i piani di investimento e di sviluppo di aziende di piccole dimensioni.Allesi sono aggiunteoperanti n elle principali filiere strategiche dell’economia nazionale:, attiva nel mondo delle infrastrutture e dei servizi, ha emesso 7 milioni di minibond,operante nella sistemazione nel terreno di palancole, ha racoclto 3 milioni,altri 3 milioni,, attiva nel settore del commercio all’ingrosso, ha collocato minibond per 2 milioni,stampa materiale per settori tecnici, ha raccolto 5 milioni,, attiva nel settore vini e spumanti circa 2 milioni,specializzata in fili elettrici circa 4 milioni,operante nelle attività turistiche e ricreative ha raccolto 5 milioni,che gestisce impianti elettrici circa 3,5 milioni,attiva nel settore mobili circa 4 milioni,che realizza e vende software circa 3 milioni,operante negli accessori per serramenti circa 3 milioni0 eche produce pasta fresca circa 5,3 milioni.Tutti iemessi hanno, comprensivi di preammortamento, ed hanno consentito di raccogliere risorse per finanziare i piano di crescita di queste aziende. Laè avvenuta– Special Purpose Vehicle (SPV) – che a sua volta ha emesso titoliin quote paritetiche.Il programma beneficia dellaFEG) gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (Gruppo BEI), che è parte integrante del pacchetto di misure di risposta al Covid approvato dalla UE nel 2020.ha promosso l'iniziativa nel ruolo di arranger, in cooperazione conedparte del Gruppo Euronext.Complessivamente, ilo, anche alla luce del fatto che le rnell’ottica di sostenere la crescita, la competitività e i nuovi investimenti delle 22 aziende italiane coinvolte.con una capacità massima di, il piano in pochi mesi ha consentito il perfezionamento di quattro tranche dal valore complessivo di circa 100 milioni con un numero di emittenti che risulta il più alto tra i programmi di basket bond realizzati nel 2022 a livello nazionale.