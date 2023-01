Borse europee positive, occhi a Davos e dichiarazioni banchieri centrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Dopo i ribassi registrati ieri, gli investitori sono tornati a bilanciare le indicazioni in arrivo dai dati macroeconomici, le prospettive delle banche centrali e i messaggi dei policymaker che partecipano al World Economic Forum di Davos.Nelle ultime 24 ore, diversi membri dellahanno respinto le aspettative del mercato per minori aumenti dei tassi con l'allentamento dell'inflazione. Inoltre, sono arrivati ulteriori commenti aggressivi dei funzionari della, che alimentano i timori di una recessione. Lael Brainard, vicepresidente della Fed, ha detto che "la politica dovrà essere sufficientemente restrittiva per un po' di tempo".Sul fronte macroeconomico, sono diminuite le vendite al dettaglio in Regno Unito a dicembre 2022, mentre nello stesso mese si sono moderati i prezzi alla produzione in Germania.In(multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT) ha registrato unasotto le attese con "ampi venti contrari macro".(multinazionale svizzero-svedese operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione) ha raggiunto un accordo per vendere la divisione Power Conversion ad AcBel Polytech per 505 milioni di dollari.(azienda britannica attiva nel campo dell'energia) ha aumentato le sue aspettative per l'utile per azione rettificato per l'intero anno 2022/23ha segnalato in crescita a 388 milioni nel 2022 (+3,3%),ha comunicato di aver chiuso il 2022 in, pur proponendo un dividendo all'assemblea, mentresi è aggiudicata due contratti offshore per un importo complessivo di circa 900 milioni di dollari.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.929,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,74%), raggiunge 81,2 dollari per barile. Torna a salire lo, attestandosi a +181 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento delpari al 3,89%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,36%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,51%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 25.755 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 27.929 punti. Positivo il(+0,97%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,21%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 6,19%. Buona performance per, che cresce del 2,42%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,10%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,72%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,31%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,66%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,75%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,55%.di Milano,(+4,91%),(+4,32%),(+2,61%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,13%. Tentenna, che cede lo 0,75%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,54%.