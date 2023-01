Cellnex: odore di OPA, titolo vola a Madrid

Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 9,72%.A fare da assist alle azioni della società spagnola, attiva nel business delle torri per le telecomunicazioni, contribuisconoda parte di American Tower e del fondo di venture capital Brookfield.Secondo il sito spagnolo OkDiario, questa offerta, per la quale Morgan Stanley sarebbe advisor, significherebbe il delisting della società che ha la famiglia Benetton come principale azionista con l'8,5%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 37,29 Euro. Rischio di discesa fino a 35,31 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 39,27.