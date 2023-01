Fed, Brainard: politica sufficientemente restrittiva per un po' di tempo

(Teleborsa) - "Anche con la recente moderazione, l'inflazione rimane elevata e laper garantire che l'inflazione ritorni al 2% su base sostenuta". Lo ha detto, vicepresidente della Federal Reserve, ad un evento della University of Chicago Booth School of Business.Brainard ha sottolineato che lei e i suoi colleghi sono "impegnati a ripristinare la stabilità dei prezzi" e ha ricordato che il FOMC "hala politica in territorio restrittivo e successivamente ha ridotto il ritmo degli aumenti della fascia obiettivo nella sua ultima riunione"."Ciò ci consentirà diufficiale più vicino a un livello sufficientemente restrittivo, tenendo conto dei rischi legati ai nostri obiettivi", ha aggiunto.