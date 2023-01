(Teleborsa) - Si muovono a due velocità i future sugli indici statunitensi, anticipando una partenza cauta per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora.Se da un lato gli investitori sono galvanizzati dal boom di abbonati di Netflix dall'altro lato sono preoccupati per l'annuncio di Google che ha deciso il taglio di 12mila dipendenti Il contratto sul Dow Jones cede lo 0,12% mentre quello sullo S&P 500 sale appena dello 0,10%. Vola il derivato sul Nasdaq in aumento dello 0,46%.