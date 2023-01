Perrazzelli (Bankitalia): distinguere tecnologia DLT e applicazioni che generano rischi

(Teleborsa) - "È nostro compito, in particolare con riferimento al mondo cripto: un esempio di utilizzo del potenziale innovativo della tecnologia caratterizzato però da mancanza di controlli e da una generale opacità che può generare rischi per gli utilizzatori". Lo ha detto, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, a un convegno dell'Osservatorio Blockchain and Distributed Ledger del Politecnico di Milano.Con DLT si intende la, ovvero sistemi basati su un registro distribuito, in cui tutti i nodi di una rete possiedono la medesima copia di un database che può essere letto e modificato in modo indipendente dai singoli nodi. Le tecnologiesono incluse in questa ampia famiglia di tecnologie.Perrazzelli ha sottolineato che "". "Penso ad esempio alle possibili nuove fonti di vulnerabilità che la DLT può generare come i collegamenti tra blockchain diverse (le cosiddette cross-chain blockchain) - ha spiegato - Al contempo le opportunità connesse all'applicazione della tecnologia dei registri distribuiti sono molteplici e in larga parte ancora inesplorate. La DLT può consentire di ridurre i costi dell'intermediazione, con benefici per gli investitori e per le imprese".Pur volendo cogliere queste opportunità, la funzionaria di Bankitalia invita a considerare le "possibili, il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti, la tutela dei risparmiatori e degli investitori".Perrazzelli ha ricordato che la Banca d'Italia sta analizzando i costi, i rischi e i benefici derivanti dall'utilizzo di soluzioni DLT, muovendosi. La prima riguarda le sperimentazioni di soluzioni DLT, svolte anche nell'ambito delle attività dell'Eurosistema. La seconda riguarda le attività di regolamentazione nonché quelle di supervisione e sorveglianza. La terza è rappresentata dall'attività di catalyst, che mira a promuovere soluzioni di sistema che favoriscano la crescita degli operatori e lo sviluppo della buona innovazione.