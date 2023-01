Spazio, Urso al COMINT: focus su ricerca e industria

(Teleborsa) - Il ministro del Imprese e del Made in Italyha presieduto oggi a Palazzo Chigi la XIX riunione, la prima del nuovo Governo, del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT).Lo comunica il MIMIT in una nota spiegando che neCon l’occasione il ministro Ursogli esiti della conferenza ministeriale dell’agenzia spaziale europea (ESA) svoltasi a Parigi nel novembre scorso, risultata un successo per i programmi scientifici e i ritorni industriali per il nostro Paese.Il COMINT ha altresì approvato 2 nuove nomine che ai sensi della legge vigente, integreranno il CdA dell’Agenzia Spaziale Italiana(ASI). Si tratta diordinario di diritto di navigazione dell’Università di Roma Tor Vergata e diastrofisico e fisico nucleare con esperienza di oltre trent’anni in organismi di ricerca italiani e internazionali.