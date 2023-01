Askoll EVA, nuovo ordine nel segmento e-mountain bike

Askoll EVA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, ha ricevuto unda parte di, società attiva nella commercializzazione di prodotti tecnologici, diche verranno montati sul nuovo modello di e-mountain bike K2 MID di Nilox, brand dell'outdoor technology. La consegna è prevista entro il primo semestre 2023, per unAskoll ULTRA C90A è unapensata esclusivamente per e-mountain bike, mentre Sigma Smart Control Center è unsviluppato in partnership con Sigma che si collega direttamente al motore e alla batteria per fornire al ciclista i dati relativi all'e-bike e all'uscita."Siamo molto orgogliosi di questo nuovo ordine che riteniamo strategico visto che ci consente di- ha commentato l'- Siamo particolarmente contenti di aver concluso un accordo con una delle realtà più note del settore, quale Nilox, molto apprezzata dagli appassionati di e-bike performanti, ma non solo."Pensiamo quindi di poter giocare sempre più un ruolo da protagonista nella mobilità sostenibile in generale e questo tassello rappresenta un'ulteriore tappa verso il", ha aggiunto.