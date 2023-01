BCE, Lagarde: manterremo la rotta, tassi devono salire significativamente

Deutsche Borse

(Teleborsa) - "In meno di sei mesi abbiamo alzato i tassi di interesse della BCE di 250 punti base, l'aumento più rapido della nostra storia. E abbiamo chiarito chea un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi e rimanere a quei livelli per tutto il tempo necessario". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea, a un evento della"In altre parole,per garantire il tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo", ha aggiunto.Secondo la numero uno di Francoforte, il contesto di alta inflazione è una delle tre maggiori sfide che l'Europa deve affrontare nel 2023, quella che la preoccupa di più. "L', in parte a causa della nostra vulnerabilità ai cambiamenti geopolitici dell'energia - ha spiegato - Il decoupling dalla Russia lo scorso anno ha spinto l'inflazione energetica nell'area euro a livelli straordinari"."Ma mentre l'inflazione energetica è recentemente scesa,- ha aggiunto - Di conseguenza, è fondamentale che i tassi di inflazione al di sopra dell'obiettivo del 2% della BCE non si radicano nell'economia. Dobbiamo abbassare l'inflazione. E raggiungeremo questo obiettivo".Le altre sfide che l'Europa deve affrontare nel 2023 sono riconsiderare comee sviluppare maggiormente le proprie fonti di crescita. A questo secondo proposito, poiché la sicurezza energetica diventa un imperativo, "possiamo mettere le esigenze di investimento legate al clima, in particolare nell'energia pulita, al centro del nostro modello di crescita, rafforzando la domanda interna", ha detto.Secondo Lagarde, ilsarà fondamentale per finanziare le transizioni verde e digitale. "Gli investitori azionari tendono ad avere una maggiore propensione rispetto alle banche per i progetti ad alto rischio e ad alto rendimento e la finanza azionaria tende ad aumentare l'innovazione verde", ha evidenziato.