Geely, grandi investimenti in LEVC per sviluppare veicoli elettrici

(Teleborsa) - Geely, gruppo cinese attivo nel mercato automotive, intende attuareper trasformare il produttore degli iconici taxi neri di Londra in un marchio completamente elettrico ad alto volume con una gamma di veicoli commerciali e passeggeri."Abbiamo bisogno di un. Dobbiamo fare grandi investimenti in termini di- ha detto a Reuters il CEO di LEVC, Alex Nan - Geely effettuerà investimenti consistenti in LEVC perché si tratta di un progetto davvero unico".Dal 2014, Geely ha investito più di 500 milioni di sterline in LEVC, consentendole di costruire unecocompatibile completamente nuovo, il primo nel Regno Unito dedicato alla produzione di veicoli elettrici. A novembre 2019, LEVC ha avviato la produzione del suocon il lancio del VN5, un furgone elettrico di medie dimensioni.