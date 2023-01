Insurtech, investimenti avanti tutta ma lontani da colmare gap con UE

(Teleborsa) -, hanno totalizzato2022, portando ildi euro, in aumento rispetto ai 280 milioni del 2021 anche se 50 milioni in meno rispetto alle stime dell'Italian Insurtech Association (IIA).Nonostante questa forte accelerata, il volume degli investimenti in Insurtech in Italia risulta, conche investono circa 3 miliardi di euro, e la, subito davanti a noi, con oltre 2 miliardi investiti in Insurtech nell’ultimo anno, di cui circa 800 milioni in startup innovative.A dispetto del periodo di incertezza macroeconomica e della crescita dell’inflazione,sul mercato italiano e fiduciosa sul raggiungimento diLa suddivisione degli investimenti avuti nel settore si suddivide in: 250 milioni di euro peralle compagnie assicurative, 120 milioni pere 80 milioni investiti inNel 2022 gli investimenti inl hanno raggiunto e superato il traguardo di, con le startup e scaleup italiane che hanno segnano undi investimenti rispetto al 2021, in controtendenza rispetto a ecosistemi più maturi in Europa, quali Regno Unito e Germania, dove i volumi investiti sono rimasti sostanzialmente stabili. Sebbene questa importante spinta,degli investimenti di Venture Capital è stato"La trasformazione del settore è quindi in atto, ma bisogna lavorare ancora molto per colmare il gap rispetto a quanto avviene a livello internazionale soprattutto per quanto riguarda gli investimenti in startup", afferma, Presidente di IIA, che aggiunge "il mercato assicurativo italiano rimane molto appealing per player stranieri, a causa della bassa penetrazione e della bassa digitalizzazione. Questo si traduce con un numero sempre maggiore di aziende straniere che atterrano in Italia, nel biennio 2021/22 sono stati 50 le società straniere entrate nel nostro mercato, e si prevede che nel prossimo biennio ne entreranno altrettante.”Per arginare questo rischio la, soprattutto per quanta riguarda profili dal forte impatto innovativo: ingegnere robotico, esperti di analisi dei dati e in cybersecurity, cloud architect, ecc. (circa 7 mila i profili innovativi ricercati dalle grandi compagnie assicurative italiane nel 2022 e si stima che saliranno a 13 mila nel corso del 2023).da tutti i protagonisti della filiera: oggi l’80% dei manager ritiene infatti centrale l’evoluzione digitale del mercato, (era il 65% 12 mesi fa). Aumenta anche la percentuale di intermediari assicurativi, il 69% (contro il 44% di fine 2021), che vedono la digitalizzazione come un’importante opportunità per supportare al meglio il proprio lavoro, e non più come un pericolo di disintermediazione verso il cliente.