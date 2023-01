Autogrill, Dufry indica Roverato come AD e Chiomento come presidente

Autogrill

Dufry

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha comunicato che l'amministratore delegato Gianmario Tondato Da Ruos, Alessandro Benetton (amministratore non esecutivo), Franca Bertagnin Benetton (amministratore non esecutivo), Massimo Di Fasanella d'Amore Di Ruffano (amministratore non esecutivo), Paolo Zannoni (amministratore non esecutivo) e Simona Scarpaleggia (amministratore indipendente) hannocon efficacia dala favore didella partecipazione del 50,3% detenuta in Autogrill da Edizione tramite la controllata Schema Beta.Edizione aveva già comunicato al mercato che il perfezionamento del trasferimento è previsto per. Lo scorso luglio Edizione (holding della famiglia Benetton) e Dufry hanno siglato un accordo di integrazione che porterà alla creazione di un gruppo da oltre 12 miliardi di ricavi.Inoltre,si dimetterà dalla carica di, con effetto dalla nomina di un nuovo presidente e continuerà a ricoprire la carica di amministratore.Schema Beta ha comunicato che Dufry ha indicato Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol quali candidati da cooptare quali componenti del CdA di Autogrill a decorrere dal perfezionamento del trasferimento. Dufry ha inoltre indicatoquale nuovoInoltre, Schema Beta ha informato la società che Dufry ha indicato:quale nuovo candidato al ruolo di