Fisco, Arbore (GdF): "Priorità è aggredire tax gap"

(Teleborsa) - “La rLo ha detto il generaleCapo III Reparto Operazioni del Comando Generale, Guardia di Finanza nel corso del 6° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili, dal titolo “incorso di svolgimento a Milano, presso palazzo Emilio Turati.sulla mano d’opera e il sommerso di lavoro. Altro grande tema sul quale ci stiamo focalizzando è il contrasto all’evasione internazionale. Un approccio vincente che applicheremo anche nel 2023, che consente di far luce sull’intero meccanismo fraudolento. Sul controllo delle nuove partite iva focalizzeremo la nostra attività attraverso gli strumenti della flessibilità, tecnologia e trasversalità. In sinergia con l’Agenzia delle Entrare abbiamo sequestrato 3,7 miliardi di euro di crediti inesistenti, un risultato enorme", ha aggiunto.Arbore ha anche sottolineato come la tecnologia sia ". L’interoperabilità delle banche dati è fondamentale, abbiamo investito molto e raggiunto altissimi livelli di efficientamento. Lo step successivo è di applicare l’intelligenza artificiale per dare alle nostre azioni sempre più un carattere preventivo e repressivo.