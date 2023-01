Wall Street cauta. Focus su trimestrali

Microsoft

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sempre sulle banche centrali che scommettono su unaalla luce degli ultimi dati economici.Nel frattempo, gli addetti ai lavori guardano anche allache darà un quadro più chiaro dello stato dell'economia statunitense. Tra i conti in agenda oggi, il bilancio più atteso è quello diche sarà pubblicato dopo la chiusura dei mercati.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,59%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.999 punti. Leggermente negativo il(-0,39%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,47%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.del Dow Jones,(+3,59%),(+3,05%),(+2,35%) e(+2,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,34%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.(+12,79%),(+9,22%),(+8,28%) e(+7,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,35%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,23%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (preced. 45 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 46 punti; preced. 46,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 45 punti; preced. 44,7 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -593K barili; preced. 8,41 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,6%; preced. 3,2%).