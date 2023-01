Autostrade per l’Italia, Tomasi: 21 miliardi al 2038 per investimenti in manutenzione e potenziamento della rete

(Teleborsa) - Si è svolta oggi a Roma, presso lo Spazio Vittoria, la 56a. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, il vicepresidente del Senato,, il Presidente dell’Aiscat,e l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia,. Nel corso dell’evento i concessionari aderenti all’Associazione hanno illustrato i propri programmi di investimento.In particolare, è intervenuto l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi: “Le nostre previsioni del(PEF) stimano un valore complessivo di interventi pari a 21 miliardi di euro, suddiviso in due ambiti di sviluppo. Il primo comprende investimenti in manutenzione rigenerativa ed è finalizzato a un incessante miglioramento delladelle nostre infrastrutture. Gli interventi riguardano da un lato ammodernamenti per circa, su un piano totale di 365 km, dall’altro circa 100 km di ammodernamenti su ponti e viadotti, rispetto a un piano complessivo di 270 km” – dichiara Tomasi, che aggiunge – “Il secondo ambito di sviluppo attiene agliper il potenziamento della rete. Questi sono necessari per garantire condizioni di servizio adeguate ai traffici attuali, e indifferibili, poiché senza di essi gli interventi di manutenzione rigenerativa porterebbero a compromettere ladel Paese e di conseguenza la competitività dello stesso”.A tal proposito, sottolinea Tomasi, “Numerose tratte della retesono oggi ai limiti della propria capacità di trasporto e in assenza di potenziamenti per l‘aumento della capacità sarebbero ancora più penalizzate. Per queste infrastrutture sono disponibili progetti di allargamento in sede (terze e quarte corsie, passante di) o fuori sede (). Proprio quest’ultime due opere sono definite da Roberto Tomasi “Vitali per l’economia del Paese e imprescindibili per il sistema produttivo italiano”.Infine, l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia coglie le sfide dellae dell’: “L’88% delle merci in Italia viaggia su gomma. Ci sentiamo responsabili del miglioramento della logistica. La progettazione dev’essere attenta agli impatti sul territorio, alla scelta dei materiali utilizzati e riutilizzati e agli interventi di mitigazione e di collegamento con le altre reti modali. In tal senso, le metodiche di progettazione di ASPI fanno riferimento a standard elevatissimi. ASPI ha inoltre lanciato il programma Mercury, che ambisce a sistematizzare e accelerare gli interventi di evoluzione delle autostrade italiane attraverso il lancio di progetti concreti e la creazione di un polo di eccellenza per le competenze di smart e sustainable mobility”.