OCSE, Fabrizia Lapecorella nominata vice segretario generale

(Teleborsa) - L'italianaè stata nominata nuovodell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico () ed entrerà in carica il 3 aprile 2023. Si unirà agli altri vicesegretari generali dell'OCSE Kerri-Ann Jones, Yoshiki Takeuchi e Ulrik Vestergaard Knudsen.Lapecorella è attualmente Capo del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza deldella Repubblica Italiana. Dal 2008 al 2022 è stata Direttore Generale delle Finanze presso il. In precedenza, ha ricoperto vari incarichi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano.L'italiana aveva già ricoperto ruoli di leadership all'interno della struttura OCSE. Dal 2004 èpresso l'Università degli Studi di Bari, dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bari e il Dottorato in Economia presso l'Università di York.