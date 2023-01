AdR, riconoscimento 5 stelle Skytrax rende fiera Italia e dà valore a Roma

(Teleborsa) -gestito da Aeroporti di Roma, si è aggiudicato il, il massimo riconoscimento assegnato dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, confermandosi anche per il quinti anno consecutivo il miglior aeroporto europeo."Un risultato importantissimo" che "ha un valore notevole per il nostro Paese, la Regione, la città" - afferma- e "segna un'attenzione particolare che le istituzioni debbono avere sul tema turistico, trasportistico ed anche legato al traffico aereo".Anche l'onorevole(Lega) ha accolto con entusiasmo la notizia, affermando "il mio plauso a tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell'Aeroporto Leonardo da Vinci". "Roma, il Lazio ma soprattutto l'Italia intera - ha aggiunto - deve essere orgogliosa, perl'ennesima volta il Made in Italy e simbolo di eccellenza".Per, deputata di Azione, le 5 stelle Skytrax "sono il giusto premio per un'eccellenza italiana, biglietto da visita ottimale per chi arriva e parte da Roma, per turismo, per lavoro, per il piacere di viaggiare. E' stato riconosciuto ancora una volta l'ottimo lavoro fatto in questi anni per migliorare la qualità dei servizi e l'esperienza dei passeggeri, rendendo il Leonardo da Vinci il migliore aeroporto d'Europa e uno dei migliori al mondo"."Complimenti a Aeroporti Di Roma per il prestigioso riconoscimento, che è il risultato dell'ottimo lavoro quotidiano e degli investimentifatti in questi anni per migliorare la qualità dell'accoglienza ai passeggeri, ha sottolineato, aggiungendo che la valutazione è "un ottimo biglietto da visita per i milioni di passeggeri che scelgono Roma per una visita e che sono accolti nel migliore dei modi".Anche il, ha voluto complimentarsi con AdR e tutto il suo personale "per questo nuovo e importantericonoscimento che rende orgogliosa tutta la città". "Lo scalo internazionale di Fiumicino - ha affermato - sarà sempre più strategico per le sfide che Roma ha davanti".Non da meno il, secondo cui il riconoscimento è una " certificazione dell'impegno dell'azienda e di tutta la comunità non solo nel garantire servizi di alto livello ai milioni di passeggeri che ogni anno transitano dal nostro hub internazionale, ma anche nella capacità di guardare al futuro dell'aeroporto e del territorio in cui vive".Le 5 stelle Skytrax sono "motivo d’orgoglio per l’Italia intera, nonché emblema dell’eccellenza italiana nel mondo, ma anche vetrina importante per Roma, già in testa elle mete di preferenza dei turisti in arrivo con oltre 122 mila prenotazioni aeree nel periodo natalizio", afferma il Ministro del Turismo, aggiungendo che questa è "una grande notizia anche in vista del Giubileo 2025".