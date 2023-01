Autostrade per l'Italia, Tomasi: intelligenza artificiale grande opportunità

(Teleborsa) - “L’incremento della– task che ASPI sta perseguendo nel solco del piano di trasformazione – è il presupposto per snellire l'impatto dei controlli sulle operations aziendali, un’opportunità improrogabile per assicurare la conformità e garantire l’obiettivo zero corruzione”, così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia,è intervenuto alla presentazione del documento “”, redatto dal Comitato Anticorruzione Business dell’OCSE in cui il programma Next to Legality di ASPI viene rappresentato come una best practice.Per Tomasi l'offre “la grande opportunità di rendere i nostri sistemi di monitoraggio più efficienti”. In altre parole, più trasparenti ed efficaci e meno dispendiosi in termini di tempo. L’intento proposto dal paper indica nuove possibilità per i manager di grandi gruppi industriali, chiamati a superare obiettivi sfidanti.L’utilizzo dirappresenta una pietra miliare nel percorso verso “”, a tal proposito,, Presidente del Comitato Anticorruzione Business OCSE e Direttore Risk, Compliance & Quality– ha affermato: “per trasformare questo impegno in azione, occorre individuare nei piani industriali delle direttrici specifiche in ambito compliance che abilitano il raggiungimento degli obiettivi aziendali”. Nelle conclusioni, Allocca ha fatto riferimento al, uno degli assi portanti del piano di trasformazione di, rimarcando la necessità, da parte delle aziende e dei corpi sociali, di mettere al centro sanità, educazione e tutela dell'ambiente per assicurare un futuro equo e sostenibile alle prossime generazioni.