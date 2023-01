Mercato auto, le previsioni di CSP: nel 2023 non si supereranno 1,5 milioni di immatricolazioni

(Teleborsa) - Nel 2022 sono state immatricolate in Italia. Un livello pari a quello del 1978 e secondo il, che ha tenuto oggi a Milano la sua trentesima conferenza stampa annuale sulla situazione e le prospettive del mercato dell'auto italiano, nel 2023 lenon andranno oltre 1.500.000, con un calo del 21,7% rispetto al livello ante pandemia (2019).“Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza – ha dichiarato, Presidente del Centro Studi Promotor - dovuta anche al fatto che gliper l'acquisto di auto elettriche o con emissioni di CO2 molto contenute previsti nello scorso anno sono rimasti in gran parte non utilizzati in quanto non rispondenti alle esigenze del pubblico. Questa emergenza è decisamente preoccupante perché riguarda un comparto che con il suovale il 12% del PIL italiano. E a ciò si aggiunge che sul mondo dell'auto oltre all'mercato incombono altre due emergenze. La prima deriva dalla mancatadelle auto più vecchie, che negli ultimi anni ha fatto salire l’età media del parco circolante italiano a 12 anni e 2 mesi contro i 10 anni di Germania, Regno Unito e Francia con quello che ne consegue in termini di emissioni inquinanti e nocive e con la tutt’altro che trascurabile circostanza che nel 2021 sulle nostre strade sono morte 49 persone per ogni milione di abitanti mentre in Germania il dato corrispondente è pari a 31. All’emergenza crisi di mercato si somma quindi un’emergenza. Mentre la terza emergenza è quella della”.Queste tre emergenze, secondo Gian Primo Quagliano, possono essere affrontate con un’efficace politica di. Innanzitutto, bisogna prendere atto che il ringiovanimento delnon può aspettare i tempi della transizione energetica. è dunque essenziale prevedere incentivi anche per ottenere subito risultati importanti rottamando le auto più vecchie e sostituendole concon emissioni di CO2 contenute. Come è noto, per quest’ultimo tipo di auto sono in vigore incentivi prenotabili dal 10 gennaio, ma i fondi si stanno rapidamente esaurendo e occorre dunque non solo rifinanziarli ma anche aumentare l’entità dell’incentivo che attualmente è di 2.000 euro, una cifra non sufficiente per far maturare la decisione di acquisto di una nuova auto e che quindi in concreto si riduce a un premio per chi ha già deciso di acquistare o per il venditore, se non concede lo sconto d’uso, che normalmente si aggira attorno all’8% e che, come è stato fatto in precedenti campagne di rottamazione, dovrebbe essere riconosciuto obbligatoriamente dal venditore a chi acquista con incentivo.Venendo alla terza emergenza, per favorire la transizione energetica sono in vigore incentivi per l’acquisto di, ma lo stanziamento, come è successo l’anno scorso, rischia di rimanere in gran parte inutilizzato per iche riguardano il tipo di soggetti che possono usufruirne e per il tipo di auto acquistabile con l’incentivo. Per rendere efficaci questi incentivi occorre che questi vincoli vengano eliminati e che si preveda che l’incentivo possa essere richiesto da qualsiasi soggetto e per qualsiasi auto a basso impatto.In sintesi secondo Gian Primo Quagliano per sostenere il mercato dell’auto e favorire ladelle vetture più vecchie e pericolose e per procedere verso la transizione ecologica è essenziale che iladotti nuovi incentivi, dato che quellidal 10 gennaio non sono efficaci, come d’altra parte non sono stati efficaci quelli adottati nel 2022 e presi a modello per varare gli incentivi attualmente in vigore.