Autostrade, attivo in Liguria il road zipper per minimizzare l'impatto dei canteri

(Teleborsa) -sulla rete ligure il, sistema progettato daper, riducendo la durata dei cantieri e assicurando un significativo aumento di sicurezza sia per il personale che opera nei cantieri sia per gli utenti in transito.La tecnologia Road Zipper permette infatti diposta tra due flussi di traffico contrapposti mediante uno specifico macchinario. l sistema opera movimentando una, formata dasimili ai new jersey che delimitano il cantiere che, mediante l’impiego di una macchina appositamente progettata, li fa passare attraverso un sistema di nastri trasportatori in grado di adattarsi alle curvature della strada. Isi sono svolti nei cantieri di ammodernamento della, tratto complesso per mole e tipologia di lavorazioni, e quindi un banco di prova ideale dell’efficacia del macchinario.Brevettato negli Usa, ilche permette di, con una gestione dinamica delle corsie disponibiliattraverso l’apertura o chiusura di una corsia aggiuntiva in tempi brevissimi e in totale sicurezza anche in funzione delle mutevoli condizioni di traffico.sarà pertanto possibile operare la, conciliando in questo modo la continuità delle lavorazioni con le esigenze della viabilità. Si tratta di una soluzione adottata per la prima volta da ASPI sulla propria rete con l’obiettivo, dopo questo primo periodo di test, di estendere questa tecnologia ai cantieri più impattanti."Ancora una volta l’innovazione tecnologica si dimostra l’abilitatore principale di un approccio sempre più sostenibile alla mobilità. Fin dall’avvio del nostro piano di ammodernamento ci siamo impegnati per individuare soluzioni che potessero salvaguardare la fruibilità della rete anche in presenza di cantieri", ha dichiaratoAmministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, parlando di un "punto di svolta sia per l’operatività delle squadre che per le esigenze di traffico. Soprattutto in Liguria, che si conferma per noi un territorio a cui dare la priorità".