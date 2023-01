Confindustria, Bonomi: il 2023 non sarà così fosco, aperti a collaborare con il Governo

(Teleborsa) - "Il 2023 non sarà così fosco, anzi". Lo ha assicurato il presidente di Confindustria,nel suo intervento al convegno diche si svolge a Venezia. "I primi mesi dell' anno - ha aggiunto - saranno complicati ma siamo in grado di affrontarli, dal mese di settembre ci aspettiamo una discesa dell', ci aspettiamo una ripresa robusta del, sfioreremo i 600 miliardi di export. I nostri competitorsegnano il passo mentre noi conquistiamo quote di mercato. Tutto questo a patto che i prezzi energetici rimangano quelli che sono e che ilnon sbagli interventi di politica industriale: due condizioni fondamentali perché industria regga il Paese".Proprio in merito ai rapporti con il Governo, Bonomi ha aperto ad una collaborazione. "Se il presidente del Consigliovorrà costruire con Confindustria questo strumento nell'interesse e nell'autonomia dell'industria europea, di fronte a queste sfide Confindustria è pronta", ha sottolineato. "Suldobbiamo fare chiarezza – ha proseguito Bonomi – perché l'Italia il trattato sul Mes lo ha già firmato, il nostro Paese è impegnato per 125 miliardi di cui 14,3 miliardi li ha già versati. Noi stiamo discutendo sulla ratifica e le modifiche al regolamento del Mes. Un fondo che è già stato utilizzato"."Abbiamo di fronte una grande sfida. Se noi riteniamo che il nuovonon sia nell'interesse nazionale del Paese, che non sia un fondo strutturato per affrontare le nuove, allora credo che sia il momento di discutere seriamente in tutta Europa di come utilizzare uno strumento già pronto per farne uno strumento di. Questa dovrebbe essere la discussione sul Mes", ha affermato il presidente di Confindustria."Dopo la guerra ine gli, i problemi sullesono temi di sicurezza di autonomia europea. Non è pensabile oggi affrontare queste tematiche sulla sfida della competitività che ci hanno postocome Italia o come sistema regionale, ma serve una dimensione europea", ha sottolineato Bonomi. "Non vorrei che ci distraessimo dalla vera sfida che abbiamo di fronte in una discussione di visione nazionale."La vera sfida è sulladel sistema industriale – ha proseguito –, sull'industria 5.0 con Stati Uniti e Cina che si vogliono rendere indipendenti su tutte le tematiche. Per questo abbiamo necessità che in Europa si affronti seriamente l'idea di fondi aggiuntivi per renderci competitivi e autonomi".