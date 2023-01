Energia, si avvicina l'embargo ai prodotti raffinati russi: occhio al prezzo del diesel

(Teleborsa) - Mancano ormai poco più di una settimana al, giorno in cui scatterà l'embargo all'importazione dilavorati da Mosca. Massima allerta sul prezzo del diesel già oggi schizzato sopranelle stazioni di servizio italiane. L'Europa sospenderà infatti l'importazione di prodotti raffinati per un totale di circae la metà di questi barili saranno di(frutto del cosidetto petrolio "dolce") ad alto potere calorifico. Scenario europeo Naturalmente tale scenario non è una sorpresa per l'Europa.A maggio Rystad Energy, think tank norvegese specializzato in studi strategici di settore, aveva lanciato l'allarme sulledi undipendente dalla Russia. Ladi diesel e gasolio europea si posiziona tra i 6 e i 7 milioni di barili al giorno, dunque la domanda potrebbe essere impattata per il 7-8% da un giorno all'altro in caso di bando. L'Europa è corsa ai ripari acquistando prodotti raffinati dall'India, dal Medio Oriente e dalla Cina ma a un costo maggiore.In termini di dipendenza l'fino a giugno 2022 ha importato diesel dalla Russia solo per il 5%. Da luglio la quota è stata completamente azzerata. Il Paese infatti può contare suche rendono la penisola praticamente autonomi: a fronte di un consumo interno di prodotti raffinati pari a, ne raffiniamo quasi 71, mentre la capacità produttiva teorica arriva a 88 milioni di tonnellate. Inoltre la dipendenza dal gasolio russo, con la risoluzione del, è stata totalmente interrotta.Il problema semmai potrebbe arrivare dalle offerte di acquisto estere. Ad esempio dallache dipende al 30% dal gasolio russo e con una capacità di raffinazione massima ridotta (83 milioni di tonnellate) potrebbero orientare su Roma buona parte delle loro offerte di acquisto, creando uno shock alla disponibilità sulIl problema quindi resta a livello europeo dove diversi esperti hanno evidenziato l'assenza di unasule sul potenziamento della. Un limite che rischiano di pagare i consumatori di tutto il continente che dopo l'impennata dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi rischiano di dover pagare anche una nuova stangata sul diesel con tutte le conseguenze correlate su trasporti e prezzi dei beni scambiati nell'Ue.