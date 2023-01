Autogrill, cooptati sei amministratori. Definita buonuscita per CEO

Autogrill

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nei servizi di ristorazione per chi viaggia, haBruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol Espel qualicon efficacia dal verificarsi del trasferimento a favore di Dufry della partecipazione del 50,3% detenuta in Autogrill da Edizione.La cooptazione serve a sostituire gli amministratori che hanno rassegnato le propriedai rispettivi incarichi con efficacia alla stessa data.Il CdA, con il preventivo parere favorevole del Comitato per le Risorse Umane, ha anche espresso una preliminare valutazione positiva sulla comunicazione ricevuta da Schema Beta della indicazione di Dufry di. La nomina di Paolo Roverato, così come la nomina del nuovo presidente e le decisioni circa la nuova composizione dei Comitati consiliari, saranno sottoposte all'attenzione del CdA nel corso di unaInfine, la società ha comunicato che il CEO uscente Gianmario Tondato Da Ruos riceverà undell'importo lordo di 2 milioni di euro, oltre alle competenze di fine rapporto, a seguito della cessazione dalla carica. Il manager riceverà inoltre un importo lordo di 851.000 euro come emolumento variabile legato aldi breve termine MbO 2022.È previsto che Tondato Da Ruos sia vincolato a unnei confronti della società e delle altre società del gruppo avente per oggetto lo svolgimento di attività a favore di aziende che operino, con un fatturato pari o superiore a 100 milioni di euro, nella ristorazione in concessione presso aeroporti, autostrade, stadi e stazioni ferroviarie e portuali della durata di 18 mesi, a fronte di un corrispettivo pari a 2.750.000 euro lordi.