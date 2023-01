WIIT continua lo share buy-back

WIIT

, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 21 Aprile 2022, ha comunicato di aver acquistato dal 23 al 27 gennaio 2023, complessivamente, al prezzo medio unitario di 21,4092 euro per azione, per uncomplessivo diA seguito degli acquisti finora effettuati, WIIT detiene un totale di 1.601.931 azioni proprie, pari a circa il 5,71% del capitale sociale pari ad 2.802.066,00 euro.In Borsa, discesa moderata per, che chiude la giornata del 30 gennaio con una variazione percentuale negativa dell'1,03% rispetto alla seduta precedente.