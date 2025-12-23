WIIT, buyback per oltre 1,28 milioni di euro

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dal 15 al 19 dicembre 2025, complessivamente 66.000 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 19,5292 euro per azione, per un controvalore
pari a 1.284.576,36 euro
.
Dall’inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 713.180 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 13.619.334,34 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.741.273 azioni proprie, pari a circa il 9,78% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 19,4 euro, con un calo dello 0,51%.