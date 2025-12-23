Milano 14:43
44.478 -0,26%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 14:43
9.851 -0,15%
Francoforte 14:43
24.262 -0,09%

WIIT, buyback per oltre 1,28 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
WIIT, buyback per oltre 1,28 milioni di euro
(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 15 al 19 dicembre 2025, complessivamente 66.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 19,5292 euro per azione, per un controvalore pari a 1.284.576,36 euro.

Dall’inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 713.180 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 13.619.334,34 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.741.273 azioni proprie, pari a circa il 9,78% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 19,4 euro, con un calo dello 0,51%.



Condividi
```