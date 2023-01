Influencer, come usarli (bene) per promuovere gli investimenti

(Teleborsa) - C'è chi dà consigli di investimento, spesso senza una vera e propria preparazione, mentre fa sfoggio di uno stile di vita lussuoso per attirare sempre più seguaci, e chi analizza in profondità trend e società quotate con un livello di analisi paragonabile a quello delle migliori società d’investimento. Il mondo dell', ovvero degli influencer da migliaia di follower che sui social media parlano di finanza, è molto vario e negli ultimi anni ha sperimentato una notevole crescita, aiutato dall', quando studenti o giovani lavoratori hanno iniziato a investire in autonomia con piattaforme online.cercano infatti sempre più di assumere un maggiore controllo delle proprie finanze personali e si affidano a corsi online per istruirsi sui modi migliori per gestire i propri soldi o a influencer per raccogliere strategie e idee d'investimento. Questo è in parte il motivo per cui banche e società attive nel mondo degli investimenti stanno ora. Tutto ciò non è però privo di rischi, sia perché il mondo degli influencer finanziari è ricco di personalità controverse e collaborazioni poco trasparenti, sia perché gli influencer finanziari si assumono la responsabilità di istruire il proprio pubblico su argomenti finanziari, sopperendo a una generalizzata mancanza di educazione finanziaria.Queste preoccupazioni sono in parte condivise dall'Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziati (), che a inizio anno ha avviato un'azione di vigilanza congiunta con le autorità nazionali sull'applicazione delle regole di divulgazione della MiFID II per quanto riguarda le comunicazioni di marketing riguardanti i prodotti finanziari. Sarà esaminato se le(compresa la pubblicità) siano, ma anche come le aziende selezionano il pubblico di riferimento. Inoltre, siccome l’ESMA si dice consapevole che gli investitori più giovani e meno esperti sono particolarmente vulnerabili quando fanno trading online, verranno esaminati il marketing e la pubblicità delle aziende attraverso canali di distribuzione comeLa promozione dei prodotti d'investimento online sta cambiando in diversi modi, ma sicuramente c'è un aumento dell'utilizzo di tecnologie e digitalizzazione per raggiungere i potenziali investitori. In particolare, secondo, "le piattaforme di social media - soprattutto LinkedIn, Facebook, Instagram e Telegram - e i motori di ricerca vengono utilizzati sempre più, e c’è un aumento dell'utilizzo dell'analisi dei dati (big data) perdi promozione in base alle loro esigenze e preferenze".Inoltre, "grazie a internet, c'è anche una, in particolare per quanto riguarda i rischi associati ai prodotti d'investimento. Tutto ciò ha portato a una maggiore attenzione da parte del regolatore per garantire che i prodotti d'investimento promossi online siano appropriati per gli investitori e che le informazioni fornite siano accurate e complete", spiega la manager di HANetf, piattaforma specializzata negli ETF e che offre soluzioni ad asset manager e istituzioni finanziarie.Se è vero che molti giovani adulti sono interessati a investire in modo autonomo e utilizzano sempre di più strumenti come piattaforme di trading online o i cosiddetti broker online, non bisogna dimenticare che gli utenti sono mediamente poco "pronti" a usare gli strumenti a loro disposizione. Secondo l'edizione 2022 del Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, diffuso negli scorsi giorni da CONSOB, larimane infatti uno deiper gli italiani. Sebbene in lieve crescita, le conoscenze finanziarie non sono ancora sufficientemente diffuse né rispetto ai concetti di base (ad esempio, la nozione di diversificazione degli investimenti è compresa solo dal 50% degli intervistati) né rispetto agli strumenti finanziari (la quota di risposte corrette a domande su conto corrente, azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento rimane al di sotto del 60%) né rispetto alle dimensioni del rischio finanziario (in particolare, la percentuale di intervistati che ha familiarità con le nozioni di rischio di credito, di mercato e di liquidità oscilla tra il 20% e il 49%).Alla stesso tempo, questa situazione potrebbe rendere il lavoro degli influencer che parlano di finanza più efficace, in quanto con contenuti poco complessi hanno l'opportunità di raggiungere un pubblico ampio. Inoltre, il loro linguaggio semplice e immediato - grazie alla loro padronanza delle piattaforme social - e la community che hanno raccolto negli anni possono diventare potenti strumenti per le società che promuovono investimenti online. "Gli influencer possonodi investimento e offrire consigli agli investitori, creando una relazione di fiducia con il loro pubblico e aumentando la percezione di affidabilità del prodotto - spiega Dellepiane - Tuttavia è importante sottolineare che molti influencer non solo sono soggetti a interessi personali, ma inoltre possono avere un'educazione finanziaria non sempre ottimale,di marketing sulle competenze, la reputazione o la credibilità di un dato influencer".Chi usa gli influencer per promuovere i propri prodotti finanziari si dice molto attento nella selezione dei creator con cui collaborare, perché il rischio di compromettere la propria credibilità e il proprio brand è alto. Inoltre, non tutti i profili con numerosi follower sono considerati adatti per parlare di come gestire il denaro. Nel 2021 YouGov ha chiesto ai consumatori di diversi mercati a livello globale quanto pensano che le celebrità siano efficaci nel promuovere vari tipi di beni e servizi. Lo studio ha rilevato che, tra 11 settori, le società di servizi finanziari si collocano in fondo all'elenco, con solo l'8% che afferma cheSecondo, "chi è capace di costruire la propria reputazione, difficilmente si affida a influencer troppo ingombranti. Per un'azienda come la nostra avere milioni di follower non basta: un". Il caso di Etica SGR è particolare, in quanto la società di gestione del risparmio del gruppo Banca Etica è l’unica SGR italiana che istituisce e gestisce esclusivamente fondi comuni d’investimento sostenibili con lo scopo di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari.Leozappa fornisce un esempio di questo. "Se per assurdo l'influencer più seguito al mondo ci proponesse di parlare dei fondi di Etica SGR dal suo profilo Instagram e poi, nel contenuto seguente, la stessa persona si mostrasse a bordo del suo jet privato su una tratta breve (con un evidente impatto ambientale) il risultato per noi sarebbe più negativo che positivo - spiega -che sono pronti a condividere la loro esperienza con gli altri. Il miglior modo di proporci al nostro target è raccontare con trasparenza quello che facciamo attraverso le voci di chi ci ha scelti".L'esperto mette anche in guardia dall'utilizzare in modo acritico le nuove piattaforme social, soltanto perché i numeri delle visualizzazioni o dei like sono in grande ascesa o di dimensioni maggiori, perché c'è il rischio che propongano dellenelle promozioni dei prodotti d'investimento. Un esempio è TikTok, attualmente il social più amato tra i giovanissimi, dove c’è addirittura un format chiamato Fintok, dalla crasi tra "finance" e il nome della piattaforma."Spesso il mondo della finanza porta nel web un, cioè parlare di sé (e dei propri prodotti e servizi) in modo autoreferenziale - afferma Leozappa - La nostra comunicazione è al momento soprattutto di tipo "network". Siamo un attore attivo e in continuo dialogo con il nostro pubblico: parliamo e ascoltiamo, cercando di attirare l’attenzione, fornire informazioni interessanti, dare risposte, divertire (quando possibile). I nuovi social, come per esempio TikTok, sembrano invece preferire un ritorno all’approccio broadcast".Oltre alla selezione delle piattaforme, degli influencer con cui collaborare e dei linguaggi, è fondamentale anche il contenuto. Spesso i creator usano infatti la scarsa educazione finanziaria degli utenti per proporre investimenti più rischiosi del modo in cui vengono descritti. Questo promettere risultati entusiasmanti con uno sforzo minimo è usato anche nel marketing di società d'investimento, che assicurano di fornire gli strumenti e le strategie più redditizie. C'è però anche chi è convinto che investire sull'educazione finanziaria e non sulla promozione diretta del proprio servizio possa essere più utile. "Il tipo di marketing che facciamo sui nostri canali si focalizza principalmente sull'e questo guida anche la scelta delle nostre partnership. Il concetto chiave è che quando promuoviamo l’educazione finanziaria - attraverso webinar, social, blog o influencer - rendiamo il prodotto automaticamente interessante per le persone, che capiscono e hanno così a disposizione tutti gli strumenti con i quali investire", racconta, una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa."La selezione dei partner è una conseguenza del nostro approccio e quindi siamo- aggiunge Saldutti - Con Starting Finance, uno dei più importanti influencer con cui collaboriamo, promuoviamo il tema dell'educazione finanziaria. Un altro influencer per noi molto importante è Alessandro Cascavilla, content creator e professore di scienze delle finanze: una tipologia di comunicazione divulgativa, in linea con il nostro target di riferimento".Le collaborazioni con gli influencer possono essere utili a raggiungere utenti che non conoscevano il proprio brand, e infatti l'81% delle aziende che fa ricorso a questa leva di comunicazione lo fa principalmente allo scopo di raggiungeredi consumatori, migliorare l'eo accrescere la, secondo una ricerca di UPA, l'associazione che riunisce le più importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in comunicazione pubblicitaria in Italia.All'interno di questi obiettivi, focalizzare il proprio obiettivo e orizzonte temporale aiuta anche scegliere la strategia più ottimale. "Non abbiamo bisogno di rendere i messaggi più aggressivi per generare l'interesse degli investitori, anche perché confidiamo nel valore aggiunto della nostra strategia di comunicazione che sta portando ad una crescita sempre più costante di clienti - afferma Saldutti - Come Scalable, preferiamo".