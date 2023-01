McDonald's, trimestrale sopra le attese. Pressioni inflazionistiche continuano

McDonald's

(Teleborsa) -ha registratoglobali in aumento del 12,6% nel quarto trimestre del 2022, riflettendo forti performance in tutti i segmenti. Iconsolidati sono diminuiti dell'1% (aumentati del 5% a cambi costanti) a 5,93 miliardi di dollari, mentre l'è salito del 16% a 1,90 miliardi di dollari. L'è stato di 2,59 dollari, in aumento del 19%.Ilsi aspettava in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 2,45 dollari su ricavi per 5,68 miliardi di dollari."Sebbene prevediamo che le, rimaniamo molto fiduciosi nella nostra strategia, che ora include una maggiore enfasi sulle nuove aperture di ristoranti", ha affermato il CEO Chris Kempczinski.Nel 2023 McDonald's prevede di aprire. Più di 400 di questi saranno negli Stati Uniti e nei mercati internazionali, mentre il resto sarà aperto da licenziatari di sviluppo.