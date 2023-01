Sostenibilità, Crédit Agricole Italia e SACE supportano i progetti di investimento di CMB

(Teleborsa) -confermano il loro supporto al comparto nazionale delle costruzioni e ristrutturazioni, tramite l'erogazione di un finanziamento dell'importo complessivo di 15 milioni di euro, assistito daa favore diimpresa edile operativa in Italia specializzata nella realizzazione di opere pubbliche e grandi infrastrutture come ospedali, edifici residenziali, stazioni stradali-ferroviarie, centri commerciali, culturali e turistici.L'operazione ha l'obiettivo difornendo un sostegno tangibile per la realizzazione di ambiziosi progetti di crescita sostenibile.è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito destinati a contrastare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina e del caro energia sulle imprese italiane."Il Gruppo Crédit Agricole conferma il proprio impegno al fianco delle imprese operanti nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni, specialmente in un momento di difficile congiuntura economica come quello attuale, massimizzando l'efficacia delle opportunità del PNRR anche con soluzioni complementari alle agevolazioni statali – dichiara–. Il finanziamento erogato a favore di CMB, in sinergia con SACE, testimonia la nostra sensibilità nel comprendere e soddisfare le esigenze delle aziende clienti, vere e proprie eccellenze interessate ad un percorso di sviluppo sostenibile. In questo modo, generiamo valore nei territori dove operano, a beneficio dell'intera comunità"."Questa operazione – sottolinea– dimostra il supporto che noi del Gruppo SACE mettiamo in campo per la crescita e i piani di investimento delle imprese in questo momento complesso. Essere al fianco di una realtà storica e radicata nel territorio come CMB ci permette di sostenere un settore strategico per l'economia italiana e fortemente impattato dal caro materie prime come quello delle costruzioni"."Questa operazione è un ulteriore tassello della partnership strategica con il Gruppo Crédit Agricole e prosegue la proficua collaborazione con SACE. Constatiamo con soddisfazione come il nostro percorso di crescita, capace di sfruttare le leve dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, sia seguito e sostenuto dalle principali Banche e Istituzioni del Paese che apprezzano il nostro modello di business capace di creare valore generando un impatto positivo verso l'ambiente in una importante fase di transizione ecologica e forte innovazione – dichiara–. Il finanziamento ottenuto si inserisce in un percorso di rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo per supportare il piano di crescita previsto dal nostro Piano Strategico".