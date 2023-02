Ansaldo Energia, Marino: piano di rilancio prosegue su percorso tracciato

(Teleborsa) - "Ilsecondo il percorso tracciato da me e dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda e con il supporto dell’azionista Cassa Depositi e Prestiti. L'obiettivo di tutti questi soggetti coinvolti è la realizzazione della manovra di ricapitalizzazione, con la previsione di approvarla entro il 31 marzo". Lo affermadi Ansaldo Energia, a poche ore dall'annuncio delle sue dimissioni, che saranno efficaci dal 31 marzo."Il piano industriale punta sulla valorizzazione del patrimonio tecnologico nel segmento tradizionale delle turbine a gas e apre alla diversificazione attraverso importanti investimenti nelle energie rinnovabili e nel nucleare - ha detto l'AD uscente - Rimarrò alla guida di Ansaldo Energia fino al 31 marzo. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia restano in carica,".In una nota diffusa nel cuore della notte, la società ha reso noto che il- nel solco delle relative linee-guida già rese note al mercato lo scorso anno - che potrà essere finalizzato una volta definita la manovra finanziaria oggetto di interlocuzioni con creditori e azionisti.Marino, con efficacia dal 1° aprile,. Il manager aveva precedentemente ha ricoperto ruoli di senior leadership in Hitachi Rail, tra cui Group COO Rolling Stock.