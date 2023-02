Cina, attività manifatturiera in aumento a gennaio

(Teleborsa) - In modesta accelerazione l'attività manifatturiera in Cina, in linea con le attese degli analisti.Secondo il sondaggio mensile diè salito a gennaio a quota 49,2 punti dai 49 precedenti, restando tuttavia sotto la soglia critica dei 50 punti, tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (valori inferiori ai 50 punti."Sia l'offerta che la domanda manifatturiera hanno continuato a ridursi il mese scorso, poiché i contagi da Covid sono rimasti elevati - ha affermato Wang Zhe, senior economist di Caixin Insight Group - aggiungendo che la produzione e il totale dei nuovi ordini sono diminuiti, rispettivamente il quinto e il sesto mese consecutivo, ma la contrazione è stata più contenuta rispetto a dicembre".