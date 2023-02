Coverflex, round da 15 milioni di euro e ingresso nel mercato italiano

(Teleborsa) -, startup portoghese che offre alle aziende soluzioni per gestire la retribuzione flessibile dei loro dipendenti, ha chiuso un round di investimento, guidato da SCOR Ventures. Hanno partecipato anche Breega (già lead investor nel pre-seed round), MS&AD, Armilar, Stableton, BiG Start Ventures e Shilling, oltre a business angels di alto profilo come gli italiani Alessandro Petazzi (fondatore di Musement) e Davide Dattoli (fondatore di Talent Garden).La piattaforma di Coverflex consente alle aziende di qualsiasi dimensione di progettare, consolidare econ buoni pasto, welfare, sconti, fondi, assicurazioni e altri benefit. Permette di aggregare più fornitori e aiuta le aziende a ridurre i costi con benefit efficienti dal punto di vista fiscale.A partire dal suo lancio nel 2021, Coverflex è già stato implementato ine ha attualmente, che utilizzano Coverflex in media più di 8 volte al mese. L'azienda ha gestito più di 80 milioni di euro nei wallet a disposizione dei dipendenti dei propri clienti. Coverflex, che conta oggi quasi 100 dipendenti in Europa e in America Latina, punta a raggiungere più di 150 persone entro la fine del 2023, principalmente nei team product, sales e engineering.In concomitanza con il round, la startup ha annunciato, dove intende rivoluzionare il mercato dei buoni pasto e del welfare, con il lancio di una piattaforma con commissioni d'acquisto basse e sostenibili per bar, supermercati e ristoranti."In Italia le commissioni arrivano al 20% per transazione, le più alte in Europa per questo tipo di mercato. Gli attuali fornitori applicano commissioni elevate e pagano in 60-90 giorni, il che porta ristoranti e supermercati a rinunciare alla possibilità di far parte del sistema - spiegadi Coverflex - Meno opzioni equivalgono a una minore soddisfazione dei dipendenti: ecco perché questa è un'importante opportunità per trasformare il mercato".