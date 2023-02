Datrix acquisisce 60% di Aramis e amplia offerta su intelligenza artificiale

Datrix,

(Teleborsa) -società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, ha sottoscritto in data odierna accordi per il progressivo acquisto del 100% della società Aramis.Gli accordi - spiega una nota - prevedono l’acquisto iniziale di una partecipazione di maggioranza del 60% del capitale sociale di Aramis. Per l’acquisto del residuo 40% sono previsti diritti di opzione di acquisto (call), a cui sono legate componenti variabili di prezzo (earn out) subordinate al raggiungimento di determinati obiettivi di crescita e di marginalità della nuova divisione Machine Learning & Model Serving.Dall’unione delle esperienze e delle competenze di valore di Aramis e 3rdPlace, già parte del Gruppo Datrix, nasce il nuovo player “Aramix”, che ha come obiettivo principale lo sviluppo di modelli di data science descrittivi, predittivi e prescrittivi, che applicano l’AI a processi gestionali e industriali, per renderli più efficienti.Oggi la diffusione dell'intelligenza artificiale è, infatti, centrale per il successo delle aziende, anche in ambito SMEs del mondo industriale, manifatturiero e produttivo.