Green Deal, Commissione Ue presenta il piano industriale: proposta su Fondo Sovrano Europeo entro l'estate

(Teleborsa) - Laha presentato ildelper migliorare ladell'industria europea a zero emissioni e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. "Il piano – spiega la Commissione in una nota – mira a fornire un ambiente più favorevole per il potenziamento delladell'UE per le tecnologie e i prodotti net-zero necessari per raggiungere gli ambiziosidell'Europa".Il piano si basa su iniziative precedenti e si basa sui punti di forza del mercato unico dell'UE, integrando gli sforzi in corso nell'ambito dele del. Si basa su: un ambiente normativo prevedibile e semplificato, accelerazione dell'accesso ai finanziamenti, miglioramento delle competenze e commercio aperto per catene di approvvigionamento resilienti."Abbiamo un'opportunità unica nella generazione di indicare la strada con velocità, ambizione e determinazione per garantire la leadership industriale dell'UE nella tecnologia net-zero in rapida crescita settore. L'Europa è determinata a guidare la rivoluzione della tecnologia pulita. Per le nostre aziende e le nostre persone significa trasformare le competenze in posti di lavoro di qualità e l'innovazione in produzione di massa, grazie a un framework più semplice e veloce. Un migliore accesso ai finanziamenti consentirà alle nostre principali industrie di tecnologia pulita di crescere rapidamente", ha dichiaratoNel corso della conferenza stampa successiva alla presentazione del piano, la presidente della Commissione Europea ha spiegato che la proposta su unper finanziare il programma verrà presentato prima della prossima estate, tramite una revisione dell'attuale. Il fondo, secondo i propositi dell'esecutivo comunitario, servirebbe a dare una risposta strutturale alle necessità di investimento specialmente nell'ambito delle transizioni digitale e verde.Sugli, ha sottolineato von der Leyen, "è importante evitare ladele garantire la parità di condizioni". "Dobbiamo sottolineare che gli aiuti di Stato siano mirati e temporanei. Ci sono sei aeree ben definite che sono i settori industriali chiave di adesso dove dobbiamo andare a trovare alternative. Noi vogliamo che le nostre imprese restino tra noi e prosperino", ha aggiunto. "Per crescere l'industria a zero emissioni ha bisogno di unsemplice e prevedibile. Proporremo una legge per le zero emissioni nette, che si concentrerà sulla velocizzazione delle licenze, sulla cooperazione transfrontaliera", ha ribadito la presidente della Commissione Ue.