Spagna, banche pronte a ricorrere contro la tassa sugli extra-profitti

(Teleborsa) -si preparano ache il governo di sinistra di Pedro Sanchez ha imposto la scorsa estatedel Paese, per racimolare risorse sufficienti acontro il caro-bollette.La Spagna, nel tentativo di estrarre i. Anche altri paesi hanno seguito questa traiettoria. Ma questa scelta ha fatto molto discutere, come e forse più, della tassa italiana sugli extra-profitti delle imprese energetiche, che in qualche modo è più direttamente correlata all'alto costo dell'energia.In ogni caso, a quanto risulta al Financial Times, dopo il pagamento della prima rata entro il 20 febbraio, le banche sono intenzionate a, che potrebbe rimettere la questione alla Corte di Giustizia europea, prolungando la lite con le autorità fiscali per anni. L'altra ipotesi, più immediata, sarebbe quella diFrattantoche, il pagamento forzoso di 3 miliardi di euro di tasse da parte delle banche, potrebbe tradursi nelladella lorodi euro, perché taglierebbe la quantità di capitale regolamentare che possono detenere a fronte di tali prestiti.per gli effetti sulla dotazione di capitae e nel timore che possa condizoomare la poltica monetaria.