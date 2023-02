ING, utile 2022 in calo a 3,67 miliardi. Anno "positivo" in Italia

ING

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandeseha registrato undel2022 pari a 1,09 miliardi di euro, in aumento del 15,2% rispetto al quarto trimestre del 2021 e superiore agli 1,03 miliardi di euro attesi dagli analisti, secondo dati di Refinitiv. Ciò riflette un reddito più elevato e costi di rischio inferiori, che hanno più che compensato un'aliquota fiscale effettiva più elevata. Gliper perdite su crediti sono stati pari a 269 milioni, in calo del 22% rispetto ai 346 milioni di euro di un anno fa.Nell'l'utile è sceso del 23,1% a 3,67 miliardi di euro, con spese per 2.515 milioni di euro (in aumento del 5% su base annua). "Siamo riusciti a limitare la crescita delle spese nonostante l'impatto delle maggiori spese salariali e delle maggiori spese di marketing da investire nella crescita della nostra base di clienti", ha detto il"Nonostante lanell'attuale contesto operativo, sononella nostra capacità di ottenere buoni risultati in queste circostanze - ha aggiunto - Abbiamo una buona posizione patrimoniale, una base di clienti in crescita, un flusso di reddito diversificato, una solida struttura di finanziamento e uno dei migliori rating creditizi dell'Eurozona".Per quanto riguarda, ING ha affermato di aver "registrato". La branch italiana al 31 dicembre 2022 conta su un totale di 13,2 miliardi di impieghi, 13,5 miliardi di raccolta diretta, 2,9 miliardi di raccolta indiretta, 6,9 miliardi di garanzie e impegni e 1.187.000 clienti. A fine 2022 l'NPL ratio è pari al 2,24%.In particolare, nel 2022 il gruppo segnala "la significativa crescita degli(mutui e prestiti personali) e il costante impegno nei finanziamenti ednell'area Wholesale".