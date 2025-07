L'Europa resta al palo. Focus su negoziati dazi con Trump che concede altro tempo

ING

(Teleborsa) -, che sembrano per lo più indifferenti ai dazi sulle importazioni annunciati ieri da Donald Trump su 14 paesi, in maggioranza asiatici, destinati ad entrare in vigore a partire dal 1° agosto a meno di accordi. Il presidente USA, in una serie di post sui social media, ha condivisoai leader di Giappone, Corea del Sud, Malesia, Kazakistan, Sudafrica, Laos e Myanmar. Più tardi, nel corso della giornata, ha condiviso un'altra serie di sette lettere, ai leader di Bosnia-Erzegovina, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Cambogia e Thailandia."Trump sta usando la minaccia di dazi più elevati come leva per raggiungere un accordo - una, poiché le proroghe sono quasi sempre conseguenti", ha scritto in una nota Simon Wiersma, Investment Manager di. Da aprile, l'amministrazione Trump ha stipulato solo due accordi commerciali, appena abbozzati, con Gran Bretagna e Vietnam, e una tregua con la Cina nella quale non ha ottenuto granché.Per i mercati europei, l'attenzione resta sulla. L'accordo quadro probabilmente includerà un'e potrebbe prevedere esenzioni per beni come aerei e alcolici. Politico ha riferito che gli Stati Uniti hanno offerto un accordo che manterrebbe le imposte di base del 10%, con esenzioni per "settori sensibili".Sul, inil surplus della bilancia commerciale è salito a 18,4 miliardi a maggio, mentre inil disavanzo della bilancia commerciale si è ridotto meno delle attese a maggio a 7,8 miliardi di euro.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,175. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%.Torna a scendere lo, attestandosi a +85 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilsi attesta al 3,48%.avanza dello 0,31%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 39.926 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 42.425 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,61%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,41%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,57%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,29%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,26%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,25%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,38%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,30%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,19%),(+2,12%),(+2,11%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,06%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,41%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,19%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,11%.