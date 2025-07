CityFibre, round di finanziamento per 2,3 miliardi di sterline da azionisti e banche

ABN AMRO

(Teleborsa) - CityFibre, la più grande piattaforma indipendente in fibra ottica del Regno Unito, ha raggiunto un accordo con i suoi azionisti e gli istituti di credito esistenti per un finanziamento, accelerando la sua prossima fase di crescita. Il finanziamento include un prestito garantito dagli azionisti Infrastructure at Goldman Sachs Alternatives, Antin Infrastructure Partners, Mubadala Investment Company e Interogo Holding. CityFibre ha inoltre concordato un rifinanziamento delle linee di credito esistenti, con il supporto di istituti di credito tra cui ABN AMRO, BBVA, Crédit Agricole, ING, Intesa Sanpaolo, Lloyds, National Wealth Fund, NatWest, SEB e Société Générale. È inoltre disponibile una linea di credito di sterline per supportare la continua espansione di CityFibre attraverso l'acquisizione di asset di rete in fibra ottica. Questa struttura sarà utilizzata per finanziare la pipeline di M&A dell'azienda e consolidare la sua posizione di consolidatore del settore. "CityFibre ha davanti a sé enormi opportunità e il forte sostegno dei nostri finanziatori e azionisti è la prova del successo dell'azienda - ha detto il CEO - Questo investimento multimiliardario in infrastrutture digitali critiche porterà benefici significativi in tutto il Regno Unito, contribuendo a realizzare il potenziale e a sbloccare la crescita economica. L'annuncio "dimostra che la Gran Bretagna sta attraendo miliardi di sterline di investimenti, anche attraverso il National Wealth Fund, stimolando la crescita delle imprese britanniche - ha commentato il Cancelliere - Investire nella nostra infrastruttura digitale è fondamentale per garantire che la nostra economia sia pronta per il futuro".