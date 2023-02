algoWatt, accordo con Wegreenit per sviluppo Comunità Energetiche Rinnovabili

algoWatt

(Teleborsa) -, GreenTech Company quotata su Euronext Milan, la controllata TerniEnergia Progetti e Wegreenit, General Contractor in operazioni di efficientamento energetico, hanno sottoscritto una, con la formula della stewardship, per la valorizzazione delle risorse e delle competenze di ogni azienda nel settore delleLe CER sonoche collaborano per produrre e consumare energia pulita, riducendo la loro dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e dalle reti elettriche centralizzate.In particolare, Wegreenit opererà in veste di General Contractor, algoWatt agirà nel ruolo die TerniEnergia Progetti sarà operativa come sub-contractor.

"Con questa partnership proporremo a grandi unità di utenza, ad aziende e pubbliche amministrazioni una soluzione integrata per le comunità energetiche", ha commentato Fabrizio Candoni, AD di Wegreenit.



"La collaborazione con Wegreenit rappresenta un'opportunità unica per ampliare la nostra offerta e per divenire insieme operatori leader nel promettente settore delle Comunità Energetiche Rinnovabili", ha sottolineato Stefano Neri, AD di algoWatt.