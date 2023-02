Aon, free cash flow 2022 al massimo storico

Aon

(Teleborsa) -, primo gruppo al mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa, ha registratoin aumento del 2% a 3,13 miliardi di dollari nel, riflettendo unadei ricavi del 5% e un impatto favorevole dell'1% dal reddito da investimenti fiduciari, parzialmente compensato da un impatto sfavorevole del 4% dalla conversione di valuta estera.L'di Aon nel quarto trimestre è diminuito del 24% a 657 milioni di dollari, o 3,14 dollari per azione, rispetto agli 863 milioni di dollari, o 3,90 dollari per azione, nel periodo dell'anno precedente. L'è aumentato del 5% a 3,89 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 3,65 dollari su ricavi per 3,14 miliardi di dollari."Nel quarto trimestre, abbiamo registrato una crescita organica del fatturato del 5%, per concludere un anno molto forte, contribuendo alla crescita organica del fatturato dell'intero anno del 6%, all'espansione del margine di 70 punti base al 30,8%, alla crescita dell'utile per azione del 12% a 13,39 dollari, e", ha affermato Greg Case, amministratore delegato."Questi risultati continuano i nostri progressi a lungo termine e dimostrano il successo della nostra strategia Aon United mentreper continuare a fornire risultati a clienti, colleghi e azionisti", ha aggiunto.