BCE, non valutato impatto su criminalità da stop a banconote da 500 euro

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) "" dell'della decisione di fermare la produzione e l'emissione delle. Comunque, "l'interruzione dell'emissione della banconota da 500 euro ha comportato una sostanziale e diffusa riduzione del suo utilizzo, a tutti gli effetti". Lo si legge in una lettera che la presidenteha mandato agli europarlamentari Gunnar Beck e Nicolaus Fest, in risposta a un loro quesito.Lagarde ha ricordato che il consiglio direttivo ha deciso, nel, di interrompere definitivamente la produzione della banconota da 500 euro, tenendo conto delle preoccupazioni che questa denominazione potesse facilitare attività illecite. Dale banche centrali nazionali dell'Eurosistema non emettono più banconote da 500 euro. Per mantenere la fiducia nelle banconote in euro, il consiglio direttivo ha deciso che la banconota da 500 euro rimarrà a corso legale e potrà continuare ad essere utilizzata."Sebbene le banconote da 500 euro possano essere utilizzate come riserva di valore all'interno e all'esterno dell'area euro, sia in tempi normali che in tempi di maggiore incertezza e turbolenze finanziarie o politiche, la BCE riconosce pienamente la, pertanto la decisione", ha sottolineato.