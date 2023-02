Wall Street chiude a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta contrastata per la borsa di Wall Street, il giorno dopo che la Federal Reserve ha alzato il costo del denaro di 25 punti base, come peraltro atteso dal mercato, portando i tassi di interesse al livello massimo da sette anni. Nella conferenza stampa post decisione, il governatore della Fed, Jerome Powell ha preannunciato ulteriori rialzi dei tassi, ma al tempo stesso ha confortato gli investitori affermando che è iniziato il processo disinflazionistico. Sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori statunitensi che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, è sceso al livello più basso dallo scorso aprile ed è un dato inaspettato poiché gli analisti si attendevano una salita.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 34.054 punti, mentre, al contrario, l'guadagna l'1,47% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.180 punti. Effervescente il(+3,56%); sulla stessa linea, ottima la prestazione dell'(+1,95%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.Tra i(+4,69%),(+3,85%),(+3,82%) e(+3,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,27%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,29%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.Al top tra i, si posizionano(+27,38%),(+7,67%),(+7,47%) e(+7,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,56%.Scende, con un ribasso del 4,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,27%.scende del 3,11%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,5%)14:30: Variazione occupati (atteso 185K unità; preced. 223K unità)15:45: PMI servizi (atteso 46,6 punti; preced. 44,7 punti)15:45: PMI composito (atteso 46,6 punti; preced. 45 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 50,4 punti; preced. 49,6 punti).