CDP emette Green Bond da 500 milioni di euro

(Teleborsa) -torna sul mercato delle emissioni ESG lanciando con successo la sua prima emissione obbligazionaria Green, per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro, conIl Green Bond ha registrato uncon ordini provenienti da più di 130 investitori. La partecipazione dall’estero è stata significativa e pari all’80%, con una forte presenza di investitori ESG.Questa emissione conferma il ruolo primario di CDP quale emittente nell’ambito della finanza sostenibile e amplia ulteriormente gli strumenti di raccolta ESG offerti al mercato, facendo seguito alle otto emissioni già lanciate dal 2017 in formato Social e Sustainability a valere sul “CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework”. Con quella odierna, infatti, salgono a nove le emissioni ESG collocate sul mercato negli ultimi sei anni, per un totale di sei miliardi di euro.Con questa operazione CDP accelera inoltre il suo impegno per la sostenibilità: i proventi saranno infatti destinati a sostenere iniziative green con impatti positivi in termini ambientali. In particolare, CDP allocherà i proventi di questo Green Bond a finanziamenti rivolti prevalentemente a investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e idrico e della mobilità sostenibile. Il bond ha ottenuto dall’agenzia ISS Corporate Solutions una ‘Second Party Opinion’, che fornisce agli emittenti di obbligazioni sostenibili una valutazione indipendente sul rispetto dei requisiti sociali e ambientali dei propri bond.Le iniziative eligible ai fini dell’emissione sono allineate alle priorità di intervento di CDP, identificate dal Piano Strategico 2022-2024 e successivamente declinate all’interno delle Linee Guida Strategiche Settoriali, relative alla Transizione Energetica, alla Salvaguardia del Territorio e della Risorse Idrica, e ai Trasporti e Nodi Logistici., con particolare riferimento agli obiettivi “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”, “Energia pulita e accessibile”, “Città e Comunità sostenibili”, “Lotta contro il cambiamento climatico”.Il Green Bond – emesso ai sensi del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 15 miliardi di euro riservato ad investitori istituzionali – ha un valore nominale di 500 milioni di euro, una cedola annua lorda pari a 3,875% e scadenza a febbraio 2029.Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope.BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, MPS Capital Services, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.