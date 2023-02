Energia, Pichetto Fratin: dobbiamo superare 10 GW di rinnovabili autorizzate all'anno

Enel

(Teleborsa) - "Una Gigafactory di queste dimensione incrocia l'obiettivo del paese di incrementare le rinnovabili e raggiungere l'obiettivo del 2030 dell'abbattimento del 55% delle emissioni. Non è però utile solo per raggiungere la decarbonizzazione, ma anche per, che è la sfida del paese e non solo del governo". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,, durante l'inaugurazione dell'ampliamento della Gigafactory 3Sun di Catania (gruppo), che entro il 2024 sarà la più grande fabbrica di pannelli solari d'Europa, con una capacità produttiva di 3GW all'anno."L'obiettivo è: due terzi prodotti con carbone, petrolio e gas, e un terzo con rinnovabili", ha detto Pichetto Fratin.Inoltre, "l'ultimo anno son stati autorizzati 8 gigawatt (GW) di impianti e ne sono partiti 2-3 GW - ha aggiunto - Dobbiamo però".Il Ministro ha parlato di ", che è geografica perchè siamo al centro del Mediterraneo, ma che deve anche portarci a essere l'hub energetico dell'Europa. Prima l'energia fossile proveniva maggiormente da Est e ora può provenire maggiormente da Sud, pur con una crescita delle rinnovabili".