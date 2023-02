Titolo Hertz in rally, mercato premia risultati sopra attese

Hertz Global Holdings

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,10%, grazie ai risultati in miglioramento e sopra le attese degli analisti nel quarto trimestre 2022."I nostri ottimi risultati nel quarto trimestre e la performance record dello scorso anno riflettono un impegno nei confronti dei clienti, dai viaggiatori per il tempo libero e aziendali ai conducenti di viaggi condivisi. Con un focus sul rendimento degli asset e sulla gestione del rischio, abbiamo mostrato migliori prestazioni operative, una migliore gestione della flotta e un commitment per i risultati finanziari", ha affermato il CEO Stephen Scherr.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 19,44 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 18,45. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 17,97.