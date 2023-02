CVS Health, trimestrale oltre le attese. Compra Oak Street

CVS Health

Oak Street

(Teleborsa) -, colosso statunitense del mondo sanitario, ha registratopari a 83,8 miliardi di dollari nell', in aumento del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato di 2,3 miliardi di dollari (1,3 miliardi di dollari un anno fa), mentre l'utile per azioneè stato di 1,99 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,92 dollari su ricavi per 73,2 miliardi di euro.I ricavi totali dell'sono aumentati a 322,5 miliardi di dollari (+10,4%), l'utile netto è sceso a 4,2 miliardi di dollari (da 7,9 miliardi di dollari) e l'EPS rettificato è aumentato a 8,69 dollari (+0,29 dollari). Ilè stato di 16,2 miliardi di dollari."L'anno scorso è stato caratterizzato da una, da un robusto flusso di cassa dalle operazioni e da progressi significativi rispetto alla nostra strategia di erogazione dell'assistenza basata sul valore - ha commentato la- Il 2022 è stato un anno di progressi e continuiamo a sfruttare questo slancio con mosse audaci che miglioreranno l'esperienza dell'assistenza sanitaria".CVS Health ha anche annunciato chein una transazione interamente in contanti a 39 dollari per azione, che rappresenta un enterprise value di circa 10,6 miliardi di dollari.impiega circa 600 fornitori di cure primarie e dispone di 169 centri medici in 21 stati.