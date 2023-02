Francia, stabile l'occupazione nel settore non agricolo

(Teleborsa) - Stabile la crescita degli occupati in Francia nel 4° trimestre dell'anno,Secondo lail mercato del lavoro non dovrebbe aver registrato una crescita dei posti di lavoro contro il +0,6% del trimestre precedente. Le stime degli analisti erano per una salita dello 0,2%.L'occupazione salariale privata ha superato il livello di fine quarto trimestre 2021 (+304.900 posti di lavoro, +1,5%) che porta la forza lavoro ad un livello superiore ai(888.100 in più di fine 2019, ovvero +4,5%).