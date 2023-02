Hera, Iacono: conservativa leva finanziaria consentirà di cogliere opportunità

Hera

(Teleborsa) - "La nostra strategia di sviluppo prevista a Piano poggia su solide basi ed è volta a conquistare maggiori livelli di efficienza, potenziare tutti i servizi gestiti e, affiancando i territori serviti nella transizione ecologica, anche con l'ausilio dei fondi del PNRR". Lo ha affermatodel gruppo, dopo che il CdA della multiservizi ha approvato il nuovo piano industriale . Previsto un margine operativo lordo al 2026 di circa 1,5 miliardi (+246 milioni rispetto al 2021) e investimenti complessivi per oltre 4,1 miliardi (+53% rispetto agli ultimi 5 anni)."Avendo già da molti anni ottimizzato le emissioni dei nostri processi produttivi, la nostra attenzione sarà sempre più focalizzata a supportare le famiglie e le imprese e tutti i nostri stakeholder in questa transizione - ha aggiunto Iacono - A riconferma della nostra solidità, inoltre, la crescita prevista in arco Piano sarà associata a una".Hera ha spiegato che la positiva generazione di cassa in arco Piano sarà in grado di coprire il piano di investimenti, riportando progressivamente la, con l'obiettivo di arrivare a 2,8x al 2026.La società ha detto che alle recenti operazioni di M&A (la marchigiana Macero Maceratese e la modenese ACR) "si aggiungerannodi realtà operanti nei business dell'ambiente e dell'energia che permetteranno l'ampliamento dell'offerta di servizi del gruppo o l'estrazione di sinergie".