Neodecortech acquista Lamitex per 8,4 milioni di euro ed entra nel canale distributivo

Neodecortech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, ha sottoscritto un, società italiana che produce e crea laminati decorativi innovativi per il settore dell'arredamento e dell'architettura d'interni, con un forte focus su qualità estetica e sostenibilità."Negli ultimi anni Neodecortech ha valutato con grande attenzione diverse opportunità di crescita per linee esterne, confrontandosi con i principali operatori della filiera più strutturata del nostro settore - ha detto il- L'acquisizione di Lamitex rappresenta un avanzamento significativo nel percorso di sviluppo industriale del Gruppo, fondato su presupposti strategici solidi e coerenti con la nostra visione di lungo periodo. Questa operazione ci consentirà di, introducendo nuove tecnologie e nuovi prodotti ad alto valore aggiunto"."Inoltre, l'- per noi finora inesplorato - potrà favorire una maggiore penetrazione commerciale anche delle linee già presenti nel nostro portafoglio, come il laminato TEXTE ed EOStp PLANA, generando un effetto leva trasversale sulle diverse business unit - ha aggiunto - Guardiamo al futuro con rinnovata fiducia: questa acquisizione conferma la direzione strategica intrapresa dal Gruppo, orientata a un percorso continuo di innovazione, rafforzamento competitivo e crescita sostenibile".Nell'esercizio 2024 Lamitex ha realizzato unpari a 12,8 milioni di euro con unpari a 1,8 milioni di euro. Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammontava a 3,2 milioni di euro e la Posizione Finanziaria Netta era pari a -4,2 milioni di euro.Ildi acquisizione, non soggetto a meccanismi di aggiustamento, è pari a 8,38 milioni di euro che verranno corrisposti tramite denaro, per 7,5 milioni di euro, e per i restanti 0,88 milioni di euro tramite cessione di 189.247 azioni proprie di NDT al prezzo unitario di 4,65 euro.Alla data del, verranno corrisposte le azioni proprie indicate per l'intero ammontare e, utilizzando risorse disponibili, verrà corrisposto per cassa un ammontare complessivo pari a 3,5 milioni di euro. La restante porzione di corrispettivo, pari a 4 milioni di euro, verrà corrisposta indi pari importo rispettivamente a 6 mesi e 12 mesi dal closing. Entro la data di ultimo pagamento, a tutela delle usuali garanzie previste per tali tipologie di operazioni, verrà sottoscritto apposito accordo di deposito vincolato (escrow) a beneficio di Neodecortech relativamente a parte del corrispettivo in denaro.