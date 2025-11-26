Neodecortech acquista Lamitex per 8,4 milioni di euro ed entra nel canale distributivo

(Teleborsa) - Neodecortech
, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Lamitex
, società italiana che produce e crea laminati decorativi innovativi per il settore dell'arredamento e dell'architettura d'interni, con un forte focus su qualità estetica e sostenibilità.
"Negli ultimi anni Neodecortech ha valutato con grande attenzione diverse opportunità di crescita per linee esterne, confrontandosi con i principali operatori della filiera più strutturata del nostro settore - ha detto il CEO Luigi Cologni
- L'acquisizione di Lamitex rappresenta un avanzamento significativo nel percorso di sviluppo industriale del Gruppo, fondato su presupposti strategici solidi e coerenti con la nostra visione di lungo periodo. Questa operazione ci consentirà di ampliare ulteriormente la gamma di superfici decorative offerte
, introducendo nuove tecnologie e nuovi prodotti ad alto valore aggiunto".
"Inoltre, l'ingresso nel canale distributivo
- per noi finora inesplorato - potrà favorire una maggiore penetrazione commerciale anche delle linee già presenti nel nostro portafoglio, come il laminato TEXTE ed EOStp PLANA, generando un effetto leva trasversale sulle diverse business unit - ha aggiunto - Guardiamo al futuro con rinnovata fiducia: questa acquisizione conferma la direzione strategica intrapresa dal Gruppo, orientata a un percorso continuo di innovazione, rafforzamento competitivo e crescita sostenibile".
Nell'esercizio 2024 Lamitex ha realizzato un fatturato
pari a 12,8 milioni di euro con un EBITDA
pari a 1,8 milioni di euro. Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammontava a 3,2 milioni di euro e la Posizione Finanziaria Netta era pari a -4,2 milioni di euro.
Il prezzo complessivo
di acquisizione, non soggetto a meccanismi di aggiustamento, è pari a 8,38 milioni di euro che verranno corrisposti tramite denaro, per 7,5 milioni di euro, e per i restanti 0,88 milioni di euro tramite cessione di 189.247 azioni proprie di NDT al prezzo unitario di 4,65 euro.
Alla data del closing
, verranno corrisposte le azioni proprie indicate per l'intero ammontare e, utilizzando risorse disponibili, verrà corrisposto per cassa un ammontare complessivo pari a 3,5 milioni di euro. La restante porzione di corrispettivo, pari a 4 milioni di euro, verrà corrisposta in due tranches
di pari importo rispettivamente a 6 mesi e 12 mesi dal closing. Entro la data di ultimo pagamento, a tutela delle usuali garanzie previste per tali tipologie di operazioni, verrà sottoscritto apposito accordo di deposito vincolato (escrow) a beneficio di Neodecortech relativamente a parte del corrispettivo in denaro.