BFF Bank aumenta target utile 2023 dopo risultato record nel 2022

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2022 con una 146 milioni di euro, in crescita del 16,6% annuo, mentre l'è stato di 232 milioni di euro, in crescita del 17,6%. Inoltre, registra una forte crescita dela 5,4 miliardi di euro, in crescita del 45% anno su anno a un nuovo massimo storico.Elevata la qualità degli attivi, conpari allo 0,1% dei crediti, escludendo i comuni italiani in dissesto. Past Due verso il settore pubblico stabile rispetto al 3° trimestre 2022. La posizione di capitale è molto solida conal 16,9% e TCR al 22,3%."Nel 2022 abbiamo registrato una crescita a doppia cifra degli utili di gruppo, raggiungendo con un anno di anticipo la totalità delle sinergie derivanti dall’acquisizione di DEPObank, con prospettive di redditività in aumento", ha commentato l'"Possiamo, con soddisfazione, comunicare un, aumentato a 180-190 milioni di euro, con un significativo potenziale ancora inespresso legato al rialzo dei tassi d'interesse per l'anno in corso - ha aggiunto - Importanti anche la crescita del nostro portafoglio crediti, che ha registrato un nuovo massimo storico, e la solida capitalizzazione del gruppo".L'obiettivo di utile netto rettificato per il 2023 è aumentato a 180-190 milioni di euro, da 170-180 milioni di euro. Lasarà pubblicata prima dell'annuncio dei risultati del primo semestre del 2023.Ladall'impatto positivo derivante dal cambio della competenza del tasso di recupero degli IdM al 50% (dal precedente 45%), dalla contabilizzazione per competenza dei diritti di incasso dei costi di recupero, precedentemente contabilizzati per cassa, dall'aumento del tasso IdM a partire al 1 gennaio 2023, nonostante l'impatto dell'uscita di Arca, dello sfasamento temporale nel riprezzamento del factoring, dell'allungamento dei giorni di incasso degli IdM e dell'effetto inflattivo sui costi.